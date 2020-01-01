توكنوميكس Chief Troll Officer (CTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chief Troll Officer (CTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chief Troll Officer (CTO) Our token is Elon Musk's X bio - Chief Troll Officer - Brought to life This token is a promoter of free speech and ensuring everyone has the freedom to troll whoever and whenever they like. Chief Troll Officer will continue to be a online sensation in the crypto world that will continue to promote freedom of speech and expression for people all over the world. Trolling is something that should be allowed for everyone, everywhere and that's what CTO is all about الموقع الرسمي: https://www.chieftrollofficer.io/ اشتر CTO الآن!

توكنوميكس Chief Troll Officer (CTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chief Troll Officer (CTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.09K $ 30.09K $ 30.09K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 30.09K $ 30.09K $ 30.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00132177 $ 0.00132177 $ 0.00132177 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chief Troll Officer (CTO)

توكنوميكس Chief Troll Officer (CTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chief Troll Officer (CTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CTO، استكشف السعر المباشر لتوكن CTO!

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