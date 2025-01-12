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سعر Chief Troll Officer (CTO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.63K . يتم تحديث سعر CTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chief Troll Officer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 332.29 - تغيير سعر Chief Troll Officer خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 986.77M

أداء سعر Chief Troll Officer (CTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chief Troll Officer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chief Troll Officer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chief Troll Officer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chief Troll Officer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -16.25% 60 يوم $ 0 +32.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chief Troll Officer (CTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chief Troll Officer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00260502$ 0.00260502 $ 0.00260502 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.08%

معلومات سوق Chief Troll Officer (CTO)

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