سعر chick (NIB)
سعر chick (NIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.17K. يتم تحديث سعر NIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق chick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.58
- تغيير سعر chick خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M
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خلال اليوم، كان سعر chick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر chick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر chick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر chick مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.26%
|30 يوم
|$ 0
|-32.79%
|60 يوم
|$ 0
|-27.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر chick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-0.26%
-13.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The wildest meme token on the block! Get ready to dive into a world where digital assets meet a fierce, unstoppable energy—embodied by none other than our iconic mascot, the Crazy Gangsta Chick. The purpose of this project is meme coin on solana chain. $nib is a chicken meme theme. Initially emerged as fun projects that used the virality of internet memes to attract attention and create a community. These coins and tokens aim to transfer the humorous and often ironic nature of memes to the cryptocurrency market, creating a new form of digital currency.
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