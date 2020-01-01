توكنوميكس Chiba Wan (CHIB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chiba Wan (CHIB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chiba Wan (CHIB) CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth. الموقع الرسمي: http://chibcoin.com اشتر CHIB الآن!

توكنوميكس Chiba Wan (CHIB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chiba Wan (CHIB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 120.28K $ 120.28K $ 120.28K إجمالي العرض: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B العرض المتداول: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 120.28K $ 120.28K $ 120.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002276 $ 0.00002276 $ 0.00002276 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chiba Wan (CHIB)

توكنوميكس Chiba Wan (CHIB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chiba Wan (CHIB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHIB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHIB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHIB، استكشف السعر المباشر لتوكن CHIB!

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