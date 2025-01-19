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سعر Chi USD (CHI) المباشر لليوم هو USD 0.00115134 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chi USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.41 - تغيير سعر Chi USD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chi USD (CHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chi USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chi USD مقابل USD هو $ +0.0008698970 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chi USD مقابل USD هو $ -0.0000235826 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chi USD مقابل USD هو $ -0.9933245584958535 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0008698970 +75.56% 60 يوم $ -0.0000235826 -2.04% 90 يوم $ -0.9933245584958535 -99.88%

تحليل سعر Chi USD (CHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chi USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Chi USD (CHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: