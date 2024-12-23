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سعر Chi Protocol (CHI) المباشر لليوم هو USD 0.00446501 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.09K . يتم تحديث سعر CHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chi Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.61 - تغيير سعر Chi Protocol خلال اليوم هو -3.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.32M

أداء سعر Chi Protocol (CHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chi Protocol مقابل USD هو $ -0.000170924284867641 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chi Protocol مقابل USD هو $ +0.0014145379 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chi Protocol مقابل USD هو $ +0.0015056875 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chi Protocol مقابل USD هو $ -0.004339894418044903 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000170924284867641 -3.68% 30 يوم $ +0.0014145379 +31.68% 60 يوم $ +0.0015056875 +33.72% 90 يوم $ -0.004339894418044903 -49.28%

تحليل سعر Chi Protocol (CHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00438791$ 0.00438791 $ 0.00438791 24 ساعة مرتفع $ 0.00469688$ 0.00469688 $ 0.00469688 عالية طوال الوقت $ 0.108157$ 0.108157 $ 0.108157 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -3.68% تغير السعر (7 أيام) +97.72%

معلومات سوق Chi Protocol (CHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: