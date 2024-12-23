سعر Chi Protocol (CHI)
سعر Chi Protocol (CHI) المباشر لليوم هو USD 0.00446501. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.09K. يتم تحديث سعر CHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chi Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.61
- تغيير سعر Chi Protocol خلال اليوم هو -3.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.32M
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خلال اليوم، كان سعر Chi Protocol مقابل USD هو $ -0.000170924284867641 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chi Protocol مقابل USD هو $ +0.0014145379 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chi Protocol مقابل USD هو $ +0.0015056875 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chi Protocol مقابل USD هو $ -0.004339894418044903 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000170924284867641
|-3.68%
|30 يوم
|$ +0.0014145379
|+31.68%
|60 يوم
|$ +0.0015056875
|+33.72%
|90 يوم
|$ -0.004339894418044903
|-49.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
-3.68%
+97.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.
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