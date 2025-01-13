سعر Chewy The Bull (CHEWY)
سعر Chewy The Bull (CHEWY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHEWY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chewy The Bull الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.56K
- تغيير سعر Chewy The Bull خلال اليوم هو -0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chewy The Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chewy The Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chewy The Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chewy The Bull مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.43%
|30 يوم
|$ 0
|+262.55%
|60 يوم
|$ 0
|+218.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chewy The Bull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-0.43%
+70.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chewy Token is a IP focused meme coin on Aptos Network. With Art, Memes & Short videos, Chewy Token celebrates the people who kept chewing and embraced the spirit of resilience the crypto community, with relatable memes. Chewy Token has also collaborated with several Solana Artists to fuse Art with Memes all while introducing several artists to the Aptos Ecosystem. Besides being a meme coin Chewy Token doesnot have much utility.
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