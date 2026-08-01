سعر Chevron xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Chevron xStock (CVXX) اليوم هو $ 205.66، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CVXX الحالي إلى USD هو $ 205.66 لكل CVXX.

يحتل Chevron xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,211,717، مع عرض متداول قدره 5.89K CVXX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CVXX بين $ 198.82 (أدنى) و$ 205.66 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 310.05، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 145.92.

على المدى القصير، تحرك CVXX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+5.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 548.69.

معلومات سوق Chevron xStock (CVXX)

القيمة السوقية $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M الحجم (24 ساعة) $ 548.69$ 548.69 $ 548.69 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 117.38M$ 117.38M $ 117.38M إمداد دورة التداول 5.89K 5.89K 5.89K إجمالي العرض 570,769.1200269009 570,769.1200269009 570,769.1200269009

القيمة السوقية الحالية لـ Chevron xStock هي $ 1.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 548.69. العرض المتداول لـ CVXX يبلغ 5.89K، مع إجمالي عرض 570769.1200269009. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 117.38M.