توكنوميكس Cheshire Grin (GRIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cheshire Grin (GRIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cheshire Grin (GRIN) Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z’s Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world. الموقع الرسمي: https://cheshireterminal.com/ الوثيقة البيضاء: https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5 اشتر GRIN الآن!

توكنوميكس Cheshire Grin (GRIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cheshire Grin (GRIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.12K $ 20.12K $ 20.12K إجمالي العرض: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M العرض المتداول: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.12K $ 20.12K $ 20.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0080105 $ 0.0080105 $ 0.0080105 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Cheshire Grin (GRIN)

توكنوميكس Cheshire Grin (GRIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cheshire Grin (GRIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRIN، استكشف السعر المباشر لتوكن GRIN!

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