سعر Cheshire Grin (GRIN)
سعر Cheshire Grin (GRIN) المباشر لليوم هو USD 0.0027682. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M. يتم تحديث سعر GRIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cheshire Grin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 584.07K
- تغيير سعر Cheshire Grin خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Cheshire Grin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheshire Grin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheshire Grin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheshire Grin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheshire Grin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.35%
-0.81%
-55.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z’s Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world.
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€0.00262979
|1 GRIN إلى USD
$0.0027682
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RM0.0124569
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₺0.097385276
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¥0.433195618
|1 GRIN إلى RUB
₽0.284211094
|1 GRIN إلى INR
₹0.235130908
|1 GRIN إلى IDR
Rp44.648380846
|1 GRIN إلى PHP
₱0.162880888
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￡E.0.140679924
|1 GRIN إلى BRL
R$0.016830656
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C$0.003958526
|1 GRIN إلى BDT
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₦4.285118236
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₴0.115627714
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Bs0.1411782
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