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سعر Cheshire Grin (GRIN) المباشر لليوم هو USD 0.0027682 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M . يتم تحديث سعر GRIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cheshire Grin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 584.07K - تغيير سعر Cheshire Grin خلال اليوم هو -0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Cheshire Grin (GRIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cheshire Grin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheshire Grin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheshire Grin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheshire Grin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cheshire Grin (GRIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheshire Grin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00219813$ 0.00219813 $ 0.00219813 24 ساعة مرتفع $ 0.00328131$ 0.00328131 $ 0.00328131 عالية طوال الوقت $ 0.0080105$ 0.0080105 $ 0.0080105 تغير السعر (1 ساعة) -2.35% تغير السعر (1يوم) -0.81% تغير السعر (7 أيام) -55.81%

معلومات سوق Cheshire Grin (GRIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: