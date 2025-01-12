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سعر cherrypicksAI (CHERRY) المباشر لليوم هو USD 0.00262791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.53K . يتم تحديث سعر CHERRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cherrypicksAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.69 - تغيير سعر cherrypicksAI خلال اليوم هو -1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.20M

أداء سعر cherrypicksAI (CHERRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cherrypicksAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cherrypicksAI مقابل USD هو $ -0.0007587819 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cherrypicksAI مقابل USD هو $ -0.0024881898 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cherrypicksAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.68% 30 يوم $ -0.0007587819 -28.87% 60 يوم $ -0.0024881898 -94.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cherrypicksAI (CHERRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cherrypicksAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00261246$ 0.00261246 $ 0.00261246 24 ساعة مرتفع $ 0.00268174$ 0.00268174 $ 0.00268174 عالية طوال الوقت $ 0.13968$ 0.13968 $ 0.13968 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -1.68% تغير السعر (7 أيام) -17.83%

معلومات سوق cherrypicksAI (CHERRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: