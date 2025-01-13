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سعر Cherry Network (CHER) المباشر لليوم هو USD 0.00104238 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cherry Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.19 - تغيير سعر Cherry Network خلال اليوم هو -3.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cherry Network (CHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cherry Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cherry Network مقابل USD هو $ -0.0000085267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cherry Network مقابل USD هو $ -0.0002156184 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cherry Network مقابل USD هو $ -0.001521468576513829 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.38% 30 يوم $ -0.0000085267 -0.81% 60 يوم $ -0.0002156184 -20.68% 90 يوم $ -0.001521468576513829 -59.34%

تحليل سعر Cherry Network (CHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cherry Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00103875$ 0.00103875 $ 0.00103875 24 ساعة مرتفع $ 0.00107893$ 0.00107893 $ 0.00107893 عالية طوال الوقت $ 0.505475$ 0.505475 $ 0.505475 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) -1.57%

معلومات سوق Cherry Network (CHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: