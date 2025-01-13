سعر Cherry Network (CHER)
سعر Cherry Network (CHER) المباشر لليوم هو USD 0.00104238. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cherry Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.19
- تغيير سعر Cherry Network خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cherry Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cherry Network مقابل USD هو $ -0.0000085267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cherry Network مقابل USD هو $ -0.0002156184 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cherry Network مقابل USD هو $ -0.001521468576513829 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.38%
|30 يوم
|$ -0.0000085267
|-0.81%
|60 يوم
|$ -0.0002156184
|-20.68%
|90 يوم
|$ -0.001521468576513829
|-59.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cherry Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-3.38%
-1.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Cherry Project is a Decentralized Autonomous Organization developing a layer one blockchain network optimized for data operations. Cherry serves as a purpose-specific infrastructure for decentralized applications handling data. Built on Substrate, it implements state-of-the-art cryptographic standards to provide for second layer scalability (zkSNARKs) and features a node-level IPFS integration that allows the Cherry Virtual Machine to natively interface with an indexed queryable data storage and referencing facility. This novel native node to IPFS communication mechanism allows smart contracts to interact with an updated state of the data in runtime. These advanced features come prebuilt in our core and are accessible on other blockchains through Cherry’s interoperability channels. Decentralized applications built on Cherry or many of the most renowned decentralized networks can now leverage Cherry’s features to augment their dApps. Most of the complexities of building-integrated web3 applications handling data are, thus, abstracted away to the core, allowing smart contract developers to rely on a rich base layer toolkit, and ultimately focus on best serving their customers.
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