سعر Chengshi (CHENG)
سعر Chengshi (CHENG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.30K. يتم تحديث سعر CHENG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chengshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56
- تغيير سعر Chengshi خلال اليوم هو -0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 841.49M
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خلال اليوم، كان سعر Chengshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chengshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chengshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chengshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.27%
|30 يوم
|$ 0
|-21.48%
|60 يوم
|$ 0
|-39.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chengshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-0.27%
-15.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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