احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHENG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHENG.

سعر Chengshi (CHENG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.30K . يتم تحديث سعر CHENG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chengshi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56 - تغيير سعر Chengshi خلال اليوم هو -0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 841.49M

أداء سعر Chengshi (CHENG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chengshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chengshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chengshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chengshi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.27% 30 يوم $ 0 -21.48% 60 يوم $ 0 -39.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chengshi (CHENG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chengshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00137891$ 0.00137891 $ 0.00137891 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -0.27% تغير السعر (7 أيام) -15.47%

معلومات سوق Chengshi (CHENG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: