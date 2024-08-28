توكنوميكس Chengpang Zhoa (ZHOA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chengpang Zhoa (ZHOA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chengpang Zhoa (ZHOA) $ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet. الموقع الرسمي: https://zhoa.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://chengpang-zhoa-usdzhoa.gitbook.io/chengpangzhoa اشتر ZHOA الآن!

توكنوميكس Chengpang Zhoa (ZHOA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chengpang Zhoa (ZHOA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 114.73K $ 114.73K $ 114.73K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 114.73K $ 114.73K $ 114.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0011025 $ 0.0011025 $ 0.0011025 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00011473 $ 0.00011473 $ 0.00011473 معرفة المزيد عن سعر Chengpang Zhoa (ZHOA)

توكنوميكس Chengpang Zhoa (ZHOA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chengpang Zhoa (ZHOA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZHOA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZHOA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZHOA، استكشف السعر المباشر لتوكن ZHOA!

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