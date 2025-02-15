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سعر Chengpang Zhoa (ZHOA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZHOA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chengpang Zhoa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 448.12K - تغيير سعر Chengpang Zhoa خلال اليوم هو -22.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chengpang Zhoa (ZHOA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chengpang Zhoa مقابل USD هو $ -0.000176722733996721 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chengpang Zhoa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chengpang Zhoa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chengpang Zhoa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000176722733996721 -22.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chengpang Zhoa (ZHOA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chengpang Zhoa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.81% تغير السعر (1يوم) -22.84% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Chengpang Zhoa (ZHOA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: