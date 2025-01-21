سعر CHELON (CHELON)
سعر CHELON (CHELON) المباشر لليوم هو USD 0.0146239. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.90M. يتم تحديث سعر CHELON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHELON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.82M
- تغيير سعر CHELON خلال اليوم هو -2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 948.90M
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خلال اليوم، كان سعر CHELON مقابل USD هو $ -0.00035487407012879 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHELON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHELON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHELON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00035487407012879
|-2.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHELON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.91%
-2.36%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.
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