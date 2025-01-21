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سعر CHELON (CHELON) المباشر لليوم هو USD 0.0146239 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.90M . يتم تحديث سعر CHELON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CHELON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.82M - تغيير سعر CHELON خلال اليوم هو -2.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 948.90M

أداء سعر CHELON (CHELON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CHELON مقابل USD هو $ -0.00035487407012879 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CHELON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CHELON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CHELON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00035487407012879 -2.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CHELON (CHELON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CHELON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00824507$ 0.00824507 $ 0.00824507 24 ساعة مرتفع $ 0.0185919$ 0.0185919 $ 0.0185919 عالية طوال الوقت $ 0.0185919$ 0.0185919 $ 0.0185919 تغير السعر (1 ساعة) +9.91% تغير السعر (1يوم) -2.36% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق CHELON (CHELON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: