سعر CHEF Universe اليوم

السعر المباشر لمشروع CHEF Universe (CHEF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHEF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHEF.

يحتل CHEF Universe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,886.46، مع عرض متداول قدره 45.30B CHEF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHEF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHEF بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-31.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CHEF Universe (CHEF)

القيمة السوقية $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K إمداد دورة التداول 45.30B 45.30B 45.30B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CHEF Universe هي $ 19.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHEF يبلغ 45.30B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.90K.