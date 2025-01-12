سعر Cheesed (CHEESED)
سعر Cheesed (CHEESED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHEESED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cheesed الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.76
- تغيير سعر Cheesed خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cheesed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheesed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheesed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheesed مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.53%
|30 يوم
|$ 0
|-28.95%
|60 يوم
|$ 0
|-57.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheesed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-0.53%
-6.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based off the pun “Please to meet you” this infamous meme is here to stay! Widely adopted by many CHESSED is our cabal-driven coin cuz we are too based so $CHEESED launched on a ETH where warriors live. We bring you meme-tech to develop laughter, and launched to help autistic people ( like u ) be happy and enjoy the feeling of growth and greenness every day. If you are really interested in cheesed, welcome to this cabal. CHEESED TO MEET YOU! 🧀
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