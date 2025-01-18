احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHEESE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHEESE.

سعر Cheese Swap (CHEESE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHEESE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cheese Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.62 - تغيير سعر Cheese Swap خلال اليوم هو +1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cheese Swap (CHEESE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cheese Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheese Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheese Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheese Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.35% 30 يوم $ 0 -6.61% 60 يوم $ 0 +10.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cheese Swap (CHEESE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheese Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00241715$ 0.00241715 $ 0.00241715 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.35% تغير السعر (7 أيام) +5.79%

معلومات سوق Cheese Swap (CHEESE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: