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سعر CheersLand (CHEERS) المباشر لليوم هو USD 0.00100827 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.83K . يتم تحديث سعر CHEERS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CheersLand الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CheersLand خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر CheersLand (CHEERS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CheersLand مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CheersLand مقابل USD هو $ -0.0001573430 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CheersLand مقابل USD هو $ -0.0004276645 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CheersLand مقابل USD هو $ -0.0017910980802725403 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ -0.0001573430 -15.60% 60 يوم $ -0.0004276645 -42.41% 90 يوم $ -0.0017910980802725403 -63.98%

تحليل سعر CheersLand (CHEERS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CheersLand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100563$ 0.00100563 $ 0.00100563 24 ساعة مرتفع $ 0.00101046$ 0.00101046 $ 0.00101046 عالية طوال الوقت $ 0.05084$ 0.05084 $ 0.05084 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -5.72%

معلومات سوق CheersLand (CHEERS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: