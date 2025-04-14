سعر CheersLand (CHEERS)
سعر CheersLand (CHEERS) المباشر لليوم هو USD 0.00100827. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.83K. يتم تحديث سعر CHEERS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CheersLand الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CheersLand خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر CheersLand مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CheersLand مقابل USD هو $ -0.0001573430 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CheersLand مقابل USD هو $ -0.0004276645 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CheersLand مقابل USD هو $ -0.0017910980802725403 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ -0.0001573430
|-15.60%
|60 يوم
|$ -0.0004276645
|-42.41%
|90 يوم
|$ -0.0017910980802725403
|-63.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CheersLand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.03%
-5.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CheersLand is a scalable GameFi Metaverse Aggregator where anyone can monetize their gaming experiences and social networks. CheersLand GameFi Metaverse Aggregator is composed of multi-game combinations, Ranking List, Initial Gaming Offering (IGO), NFT Market, Multi-asset Staking Platform, etc..
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