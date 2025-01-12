سعر Cheelee (CHEEL)
سعر Cheelee (CHEEL) المباشر لليوم هو USD 8.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHEEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cheelee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.87M
- تغيير سعر Cheelee خلال اليوم هو +0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cheelee مقابل USD هو $ +0.060248 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheelee مقابل USD هو $ -0.8587358120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheelee مقابل USD هو $ -2.2185968860 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheelee مقابل USD هو $ -4.953865437482862 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.060248
|+0.75%
|30 يوم
|$ -0.8587358120
|-10.54%
|60 يوم
|$ -2.2185968860
|-27.25%
|90 يوم
|$ -4.953865437482862
|-37.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheelee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+0.75%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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