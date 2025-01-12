سعر CheCoin (CHECOIN)
سعر CheCoin (CHECOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CheCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.66
- تغيير سعر CheCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CheCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CheCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CheCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CheCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.45%
|60 يوم
|$ 0
|+3.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CheCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CheChoin is a reflection token inspired by the legend of Ernest “Che” Chevara. The idea behind the project is to create a token to give back to the people (in this case to the holders). $CheCoin offers an innovative protocol in its contract : Rewards paid in BNB. Thanks to the auto-claim feature, you just have to hold $CheCoin to receive every hour BNB dividends. Hold $CheCoin and get paid on every transaction.
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