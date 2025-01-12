احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHECKS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHECKS.

سعر Checks Token (CHECKS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHECKS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Checks Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.72 - تغيير سعر Checks Token خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Checks Token (CHECKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Checks Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Checks Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Checks Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Checks Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.45% 30 يوم $ 0 -10.69% 60 يوم $ 0 -5.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Checks Token (CHECKS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Checks Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -10.41%

معلومات سوق Checks Token (CHECKS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: