سعر Checks Token (CHECKS)
سعر Checks Token (CHECKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHECKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Checks Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.72
- تغيير سعر Checks Token خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Checks Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Checks Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Checks Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Checks Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.45%
|30 يوم
|$ 0
|-10.69%
|60 يوم
|$ 0
|-5.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Checks Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-0.45%
-10.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? The $CHECKS community is about having fun, supporting decentralised culture, memes and art. What makes your project unique? We are a project that launched fairly without presales, insider pumps or heavy influencer marketing. We grew organically from the ground up as a community. History of your project. Launched 12 days ago, we gathered a small community of like-minded people. In the past 3 days, we have had significant interest from the crypto community which took us to over 5M market cap and now we have settled around the 1.2M mark. What’s next for your project? We are continuously working to provide better value to our members. We want to improve our DAO governance and work our way towards total decentralisation. We will run campaigns and events to support meme creators and artists. What can your token be used for? DAO voting.
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