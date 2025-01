ما هو CHECK ( CHECK )

Avalanche Recruitment Agency is Node Protocol with a 1950s Office theme. Nodes called "Jobs" are NFTs that emit $CHECK. Jobs can be combined through promotions to gain higher paying positions. Jobs are NFTs and can be transferred to any wallet or sold on marketplaces.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر CHECK (CHECK) الموقع الرسمي