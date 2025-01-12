سعر CHECK (CHECK)
سعر CHECK (CHECK) المباشر لليوم هو USD 0.03515325. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHECK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHECK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.49
- تغيير سعر CHECK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CHECK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHECK مقابل USD هو $ -0.0064755626 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHECK مقابل USD هو $ +0.0182455421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHECK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0064755626
|-18.42%
|60 يوم
|$ +0.0182455421
|+51.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHECK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avalanche Recruitment Agency is Node Protocol with a 1950s Office theme. Nodes called "Jobs" are NFTs that emit $CHECK. Jobs can be combined through promotions to gain higher paying positions. Jobs are NFTs and can be transferred to any wallet or sold on marketplaces.
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