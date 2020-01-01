توكنوميكس chatXZI by AI (CXZI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول chatXZI by AI (CXZI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات chatXZI by AI (CXZI) chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community. الموقع الرسمي: https://chatxzi.com الوثيقة البيضاء: https://chatxzi.gitbook.io/chatxzi-docs اشتر CXZI الآن!

توكنوميكس chatXZI by AI (CXZI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار chatXZI by AI (CXZI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K إجمالي العرض: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M العرض المتداول: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر chatXZI by AI (CXZI)

توكنوميكس chatXZI by AI (CXZI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس chatXZI by AI (CXZI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CXZI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CXZI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CXZI، استكشف السعر المباشر لتوكن CXZI!

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