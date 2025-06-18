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سعر chatXZI by AI (CXZI) المباشر لليوم هو USD 0.00001589 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.46K . يتم تحديث سعر CXZI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق chatXZI by AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر chatXZI by AI خلال اليوم هو +16.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 909.99M

أداء سعر chatXZI by AI (CXZI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر chatXZI by AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر chatXZI by AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر chatXZI by AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر chatXZI by AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر chatXZI by AI (CXZI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر chatXZI by AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 24 ساعة مرتفع $ 0.00002442$ 0.00002442 $ 0.00002442 عالية طوال الوقت $ 0.0004144$ 0.0004144 $ 0.0004144 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +16.53% تغير السعر (7 أيام) -93.95%

معلومات سوق chatXZI by AI (CXZI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: