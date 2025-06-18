سعر chatXZI by AI (CXZI)
سعر chatXZI by AI (CXZI) المباشر لليوم هو USD 0.00001589. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.46K. يتم تحديث سعر CXZI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق chatXZI by AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر chatXZI by AI خلال اليوم هو +16.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 909.99M
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خلال اليوم، كان سعر chatXZI by AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر chatXZI by AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر chatXZI by AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر chatXZI by AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر chatXZI by AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+16.53%
-93.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community.
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