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سعر Chatter Shield (SHIELD) المباشر لليوم هو USD 0.00125832 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHIELD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chatter Shield الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.57 - تغيير سعر Chatter Shield خلال اليوم هو +3.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chatter Shield (SHIELD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chatter Shield مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chatter Shield مقابل USD هو $ -0.0005858831 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chatter Shield مقابل USD هو $ -0.0006327195 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chatter Shield مقابل USD هو $ -0.003758487606545064 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.30% 30 يوم $ -0.0005858831 -46.56% 60 يوم $ -0.0006327195 -50.28% 90 يوم $ -0.003758487606545064 -74.91%

تحليل سعر Chatter Shield (SHIELD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chatter Shield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121225$ 0.00121225 $ 0.00121225 24 ساعة مرتفع $ 0.00126611$ 0.00126611 $ 0.00126611 عالية طوال الوقت $ 0.05081$ 0.05081 $ 0.05081 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) +3.30% تغير السعر (7 أيام) +2.20%

معلومات سوق Chatter Shield (SHIELD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: