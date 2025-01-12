سعر Chatter Shield (SHIELD)
سعر Chatter Shield (SHIELD) المباشر لليوم هو USD 0.00125832. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIELD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chatter Shield الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.57
- تغيير سعر Chatter Shield خلال اليوم هو +3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chatter Shield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chatter Shield مقابل USD هو $ -0.0005858831 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chatter Shield مقابل USD هو $ -0.0006327195 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chatter Shield مقابل USD هو $ -0.003758487606545064 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.30%
|30 يوم
|$ -0.0005858831
|-46.56%
|60 يوم
|$ -0.0006327195
|-50.28%
|90 يوم
|$ -0.003758487606545064
|-74.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chatter Shield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
+3.30%
+2.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHIELD lets you create bounties on tweets. Hit the likes, retweets, and comments target, and the bounty is filled! Example: a post states, "Bounty .02 Burn for 25 likes." Once the tweet hits 25 likes, the bounty completes and the specified amount is burned from our token's supply. This exciting feature stimulates audience interaction and rewards active community participation! Not just for you, $SHIELD can also supercharge other projects. Create bounties and trigger a continuous buy-back and burn mechanism! Other projects using our platform must buy and burn our tokens, reducing circulating supply and potentially increasing value. Even better? Every project's buy and burn contributes to $SHIELD's own buy-back and burn. We all benefit together! $SHIELD is redefining social media engagement and token value management. Ready for the future of social media and crypto? Join us. It's time to $SHIELD Up!
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