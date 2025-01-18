سعر Chatni (CHATNI)
سعر Chatni (CHATNI) المباشر لليوم هو USD 0.00006208. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHATNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chatni الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.62
- تغيير سعر Chatni خلال اليوم هو +1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chatni مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chatni مقابل USD هو $ +0.0000001369 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chatni مقابل USD هو $ -0.0000101526 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chatni مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.40%
|30 يوم
|$ +0.0000001369
|+0.22%
|60 يوم
|$ -0.0000101526
|-16.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chatni: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.40%
+1.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on 7th March 2024 by a vibrant team from India, sir, Chatni stands as da very first memecoin to celebrate da rich and diverse culinary heritage of Indian cuisine, especially da universally beloved condiment, chatni, sir. Dis unique token, crafted on da Solana blockchain, aims to spice up da crypto space with a flavor of humor, community, and a dash of cultural pride, making it stand out in da memecoin ecosystem, sir.
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￡0.0000509056
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€0.0000602176
|1 CHATNI إلى USD
$0.00006208
|1 CHATNI إلى MYR
RM0.00027936
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₺0.002206944
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¥0.0097012416
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₽0.0063632
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₹0.0053755072
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Rp1.0177047552
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₱0.0036279552
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￡E.0.003128832
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R$0.000375584
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C$0.0000893952
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₦0.0966976704
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₴0.0026141888
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Bs0.00335232
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₸0.0329508224
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฿0.0021367936
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Fr0.0000564928
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