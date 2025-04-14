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سعر ChatGPT Cat (YARNCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.33K . يتم تحديث سعر YARNCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ChatGPT Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ChatGPT Cat خلال اليوم هو +19.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M

أداء سعر ChatGPT Cat (YARNCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ChatGPT Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ChatGPT Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ChatGPT Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ChatGPT Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ChatGPT Cat (YARNCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ChatGPT Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00139895$ 0.00139895 $ 0.00139895 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +19.57% تغير السعر (7 أيام) +44.35%

معلومات سوق ChatGPT Cat (YARNCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: