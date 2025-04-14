سعر ChatGPT Cat (YARNCAT)
سعر ChatGPT Cat (YARNCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.33K. يتم تحديث سعر YARNCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChatGPT Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ChatGPT Cat خلال اليوم هو +19.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M
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خلال اليوم، كان سعر ChatGPT Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChatGPT Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChatGPT Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChatGPT Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChatGPT Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+19.57%
+44.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.
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