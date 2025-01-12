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سعر Chartreux Cat (CHART) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.07K . يتم تحديث سعر CHART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chartreux Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.71 - تغيير سعر Chartreux Cat خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Chartreux Cat (CHART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chartreux Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chartreux Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chartreux Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chartreux Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ 0 -37.45% 60 يوم $ 0 -98.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chartreux Cat (CHART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chartreux Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00668935$ 0.00668935 $ 0.00668935 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -13.41%

معلومات سوق Chartreux Cat (CHART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: