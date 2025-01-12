سعر Chartreux Cat (CHART)
سعر Chartreux Cat (CHART) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.07K. يتم تحديث سعر CHART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chartreux Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.71
- تغيير سعر Chartreux Cat خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Chartreux Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chartreux Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chartreux Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chartreux Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-37.45%
|60 يوم
|$ 0
|-98.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chartreux Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.03%
-13.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.
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