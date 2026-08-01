سعر Charred Treasures اليوم

السعر المباشر لمشروع Charred Treasures (CHARRED) اليوم هو $ 0.861522، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHARRED الحالي إلى USD هو $ 0.861522 لكل CHARRED.

يحتل Charred Treasures حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,378,435، مع عرض متداول قدره 1.60M CHARRED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHARRED بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.96، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.368929.

على المدى القصير، تحرك CHARRED بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 268.35.

معلومات سوق Charred Treasures (CHARRED)

القيمة السوقية $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M الحجم (24 ساعة) $ 268.35$ 268.35 $ 268.35 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M إمداد دورة التداول 1.60M 1.60M 1.60M إجمالي العرض 1,600,000.0 1,600,000.0 1,600,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Charred Treasures هي $ 1.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 268.35. العرض المتداول لـ CHARRED يبلغ 1.60M، مع إجمالي عرض 1600000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.38M.