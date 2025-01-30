احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHARM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHARM.

سعر Charm AI (CHARM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 611.62K . يتم تحديث سعر CHARM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Charm AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70M - تغيير سعر Charm AI خلال اليوم هو -37.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Charm AI (CHARM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Charm AI مقابل USD هو $ -0.000361215947327585 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Charm AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Charm AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Charm AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000361215947327585 -37.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Charm AI (CHARM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Charm AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00141397$ 0.00141397 $ 0.00141397 عالية طوال الوقت $ 0.00141397$ 0.00141397 $ 0.00141397 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) -37.13% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Charm AI (CHARM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: