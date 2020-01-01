توكنوميكس Charlotte Fang (REMILIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Charlotte Fang (REMILIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Charlotte Fang (REMILIA) REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name. الموقع الرسمي: https://www.remilia.life/ اشتر REMILIA الآن!

توكنوميكس Charlotte Fang (REMILIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Charlotte Fang (REMILIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K إجمالي العرض: $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 العرض المتداول: $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 663.27 $ 663.27 $ 663.27 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 16.24 $ 16.24 $ 16.24 السعر الحالي: $ 23.75 $ 23.75 $ 23.75 معرفة المزيد عن سعر Charlotte Fang (REMILIA)

توكنوميكس Charlotte Fang (REMILIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Charlotte Fang (REMILIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REMILIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REMILIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REMILIA، استكشف السعر المباشر لتوكن REMILIA!

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