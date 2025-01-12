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سعر Charlotte Fang (REMILIA) المباشر لليوم هو USD 27.67 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.09K . يتم تحديث سعر REMILIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Charlotte Fang الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.46 - تغيير سعر Charlotte Fang خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00

أداء سعر Charlotte Fang (REMILIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Charlotte Fang مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Charlotte Fang مقابل USD هو $ -17.5712026240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Charlotte Fang مقابل USD هو $ -20.0596321320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Charlotte Fang مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -17.5712026240 -63.50% 60 يوم $ -20.0596321320 -72.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Charlotte Fang (REMILIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Charlotte Fang: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 663.27$ 663.27 $ 663.27 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Charlotte Fang (REMILIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: