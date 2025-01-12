سعر Charlotte Fang (REMILIA)
سعر Charlotte Fang (REMILIA) المباشر لليوم هو USD 27.67. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.09K. يتم تحديث سعر REMILIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Charlotte Fang الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.46
- تغيير سعر Charlotte Fang خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00
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خلال اليوم، كان سعر Charlotte Fang مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Charlotte Fang مقابل USD هو $ -17.5712026240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Charlotte Fang مقابل USD هو $ -20.0596321320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Charlotte Fang مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -17.5712026240
|-63.50%
|60 يوم
|$ -20.0596321320
|-72.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Charlotte Fang: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name.
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