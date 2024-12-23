سعر Charles the Chad (CHAD)
سعر Charles the Chad (CHAD) المباشر لليوم هو USD 0.01833241. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.07M. يتم تحديث سعر CHAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Charles the Chad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 328.29K
- تغيير سعر Charles the Chad خلال اليوم هو +10.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Charles the Chad مقابل USD هو $ +0.00174172 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Charles the Chad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Charles the Chad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Charles the Chad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00174172
|+10.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Charles the Chad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.68%
+10.50%
+15.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.
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