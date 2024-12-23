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سعر Charles the Chad (CHAD) المباشر لليوم هو USD 0.01833241 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.07M . يتم تحديث سعر CHAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Charles the Chad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 328.29K - تغيير سعر Charles the Chad خلال اليوم هو +10.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Charles the Chad (CHAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Charles the Chad مقابل USD هو $ +0.00174172 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Charles the Chad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Charles the Chad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Charles the Chad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00174172 +10.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Charles the Chad (CHAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Charles the Chad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01550321$ 0.01550321 $ 0.01550321 24 ساعة مرتفع $ 0.0196463$ 0.0196463 $ 0.0196463 عالية طوال الوقت $ 0.03519658$ 0.03519658 $ 0.03519658 تغير السعر (1 ساعة) -6.68% تغير السعر (1يوم) +10.50% تغير السعر (7 أيام) +15.20%

معلومات سوق Charles the Chad (CHAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: