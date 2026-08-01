سعر Charles AI by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Charles AI by Virtuals (CHARLES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHARLES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHARLES.

يحتل Charles AI by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,207، مع عرض متداول قدره 1.00B CHARLES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHARLES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHARLES بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Charles AI by Virtuals (CHARLES)

القيمة السوقية $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Charles AI by Virtuals هي $ 35.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHARLES يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.21K.