سعر Charactbit (CHB)
سعر Charactbit (CHB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Charactbit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31K
- تغيير سعر Charactbit خلال اليوم هو +202.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Charactbit مقابل USD هو $ +0.00022931 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Charactbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Charactbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Charactbit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00022931
|+202.39%
|30 يوم
|$ 0
|+52.82%
|60 يوم
|$ 0
|+825.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Charactbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+202.39%
+59.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
" Charactbit project is a project for subculture that says its goal is to promote cultural activities in the cryptocurrency ecosystem. In particular, virtual characters were cited as an important element of future metaverse. it hope that the Charactbit(CHB) Token will be used as a tool for subculture enthusiasts to become more active in the ecosystem. Charactbit was founded in 2021 and is named as a compound word for character+bit. In the Charactbit ecosystem, virtual characters are called Forms, and there are individual tokens representing the creator's value of Forms Token. Against this background, we will provide a donation platform. With the issuance of Forms Token, additional rewards are given to both sponsors and content providers to increase ecosystem activity and scalability. This is a unique mining system of Forms Token that interacts with the Charactbit(CHB) Token. The Charactbit project aims at metaverse and Animations, and is set in a huge worldview of Fandea."
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