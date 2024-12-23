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سعر chaos and disorder (CHAOS) المباشر لليوم هو USD 0.00719823 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.22M . يتم تحديث سعر CHAOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق chaos and disorder الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47M - تغيير سعر chaos and disorder خلال اليوم هو +11.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر chaos and disorder (CHAOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر chaos and disorder مقابل USD هو $ +0.00073167 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر chaos and disorder مقابل USD هو $ -0.0066135897 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر chaos and disorder مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر chaos and disorder مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00073167 +11.31% 30 يوم $ -0.0066135897 -91.87% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر chaos and disorder (CHAOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر chaos and disorder: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00635189$ 0.00635189 $ 0.00635189 24 ساعة مرتفع $ 0.00824357$ 0.00824357 $ 0.00824357 عالية طوال الوقت $ 0.100274$ 0.100274 $ 0.100274 تغير السعر (1 ساعة) -3.12% تغير السعر (1يوم) +11.31% تغير السعر (7 أيام) -73.72%

معلومات سوق chaos and disorder (CHAOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: