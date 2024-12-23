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سعر Changpeng Zhao (CZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 169.06K . يتم تحديث سعر CZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Changpeng Zhao الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.38 - تغيير سعر Changpeng Zhao خلال اليوم هو -4.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Changpeng Zhao (CZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Changpeng Zhao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Changpeng Zhao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Changpeng Zhao مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Changpeng Zhao مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.35% 30 يوم $ 0 -16.06% 60 يوم $ 0 -40.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Changpeng Zhao (CZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Changpeng Zhao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -4.35% تغير السعر (7 أيام) -20.09%

معلومات سوق Changpeng Zhao (CZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: