سعر Chancecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Chancecoin (CHANCE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHANCE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHANCE.

يحتل Chancecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 176,574، مع عرض متداول قدره 999.92M CHANCE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHANCE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00488584، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHANCE بمقدار +3.79% خلال الساعة الماضية و-49.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.87K.

معلومات سوق Chancecoin (CHANCE)

القيمة السوقية $ 176.57K$ 176.57K $ 176.57K الحجم (24 ساعة) $ 65.87K$ 65.87K $ 65.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 176.57K$ 176.57K $ 176.57K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,915,986.072685 999,915,986.072685 999,915,986.072685

القيمة السوقية الحالية لـ Chancecoin هي $ 176.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.87K. العرض المتداول لـ CHANCE يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999915986.072685. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 176.57K.