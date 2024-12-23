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سعر Champignons of Arborethia (CHAMPZ) المباشر لليوم هو USD 0.00283575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.65M . يتم تحديث سعر CHAMPZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Champignons of Arborethia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 679.54 - تغيير سعر Champignons of Arborethia خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 932.97M

أداء سعر Champignons of Arborethia (CHAMPZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Champignons of Arborethia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Champignons of Arborethia مقابل USD هو $ +0.0009403999 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Champignons of Arborethia مقابل USD هو $ +0.0002639073 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Champignons of Arborethia مقابل USD هو $ +0.0013210797028559247 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.56% 30 يوم $ +0.0009403999 +33.16% 60 يوم $ +0.0002639073 +9.31% 90 يوم $ +0.0013210797028559247 +87.22%

تحليل سعر Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Champignons of Arborethia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00280435$ 0.00280435 $ 0.00280435 24 ساعة مرتفع $ 0.00294976$ 0.00294976 $ 0.00294976 عالية طوال الوقت $ 0.00943234$ 0.00943234 $ 0.00943234 تغير السعر (1 ساعة) -1.14% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -19.37%

معلومات سوق Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: