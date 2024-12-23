سعر Champignons of Arborethia (CHAMPZ)
سعر Champignons of Arborethia (CHAMPZ) المباشر لليوم هو USD 0.00283575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.65M. يتم تحديث سعر CHAMPZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Champignons of Arborethia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 679.54
- تغيير سعر Champignons of Arborethia خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 932.97M
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خلال اليوم، كان سعر Champignons of Arborethia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Champignons of Arborethia مقابل USD هو $ +0.0009403999 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Champignons of Arborethia مقابل USD هو $ +0.0002639073 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Champignons of Arborethia مقابل USD هو $ +0.0013210797028559247 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.56%
|30 يوم
|$ +0.0009403999
|+33.16%
|60 يوم
|$ +0.0002639073
|+9.31%
|90 يوم
|$ +0.0013210797028559247
|+87.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Champignons of Arborethia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
-2.56%
-19.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0026939625
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$0.00283575
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RM0.012760875
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₺0.099761685
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Rp45.7378968225
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￡E.0.144226245
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