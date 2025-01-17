سعر CHAISavings (CHAI)
سعر CHAISavings (CHAI) المباشر لليوم هو USD 0.00216148. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.16M. يتم تحديث سعر CHAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHAISavings الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.37K
- تغيير سعر CHAISavings خلال اليوم هو -17.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر CHAISavings مقابل USD هو $ -0.00044432174398849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHAISavings مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHAISavings مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHAISavings مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00044432174398849
|-17.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHAISavings: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.15%
-17.05%
-56.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.
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