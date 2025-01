ما هو CHAISavings ( CHAI )

CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.

المصدر CHAISavings (CHAI) الموقع الرسمي