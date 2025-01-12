سعر chair (CHAIR)
سعر chair (CHAIR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.83K. يتم تحديث سعر CHAIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق chair الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04
- تغيير سعر chair خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر chair مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر chair مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر chair مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر chair مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.90%
|60 يوم
|$ 0
|-12.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر chair: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chair is an innovative and whimsical crypto project built on the Solana blockchain. Embracing a playful concept, Chair takes the form of the world's most popular plastic chair, bringing a touch of humor and simplicity to the world of decentralized finance (DeFi) and digital assets. Key Features: Unique Concept: Chair is centered around the iconic plastic chair, a familiar and universally recognized item. This project adds a fun and light-hearted twist to the serious realm of cryptocurrency. Solana Blockchain: Built on the Solana blockchain, Chair benefits from Solana's high-speed transactions, low fees, and robust security. This ensures that users can enjoy a seamless and efficient experience.
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