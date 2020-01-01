توكنوميكس Chainpal (CPAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chainpal (CPAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chainpal (CPAL) Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market. الموقع الرسمي: https://chainpal.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.chainpal.ai/ اشتر CPAL الآن!

توكنوميكس Chainpal (CPAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chainpal (CPAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 524,97K $ 524,97K $ 524,97K إجمالي العرض: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M العرض المتداول: $ 7,63M $ 7,63M $ 7,63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 688,40K $ 688,40K $ 688,40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1,96 $ 1,96 $ 1,96 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,00916429 $ 0,00916429 $ 0,00916429 السعر الحالي: $ 0,068466 $ 0,068466 $ 0,068466 معرفة المزيد عن سعر Chainpal (CPAL)

توكنوميكس Chainpal (CPAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chainpal (CPAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CPAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CPAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CPAL، استكشف السعر المباشر لتوكن CPAL!

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