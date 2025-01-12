سعر ChainFactory (FACTORY)
سعر ChainFactory (FACTORY) المباشر لليوم هو USD 0.04923806. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FACTORY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChainFactory الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40K
- تغيير سعر ChainFactory خلال اليوم هو -3.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ChainFactory مقابل USD هو $ -0.00158212186783894 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChainFactory مقابل USD هو $ -0.0270707357 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChainFactory مقابل USD هو $ -0.0232282517 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChainFactory مقابل USD هو $ -0.006796677401188625 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00158212186783894
|-3.11%
|30 يوم
|$ -0.0270707357
|-54.97%
|60 يوم
|$ -0.0232282517
|-47.17%
|90 يوم
|$ -0.006796677401188625
|-12.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChainFactory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-3.11%
-31.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ChainFactory is a smart contract creation tool and surrounding ecosystem to enable non-coders to become their own developers.
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