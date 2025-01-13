سعر ChainCade (CHAINCADE)
سعر ChainCade (CHAINCADE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHAINCADE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChainCade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 225.04
- تغيير سعر ChainCade خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ChainCade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChainCade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChainCade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChainCade مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-7.11%
|60 يوم
|$ 0
|+3.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChainCade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.73%
-4.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ChainCade is bringing the arcade experience to the blockchain. Retro arcade games that you can play to earn BNB and other prizes. An NFT marketplace to collect our exclusive NFT drops from your favorite games on our platform and a game developer program aimed at rewarding and showcasing talent.
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