سعر Chainbing (CBG)
سعر Chainbing (CBG) المباشر لليوم هو USD 0.078264. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chainbing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.68K
- تغيير سعر Chainbing خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chainbing مقابل USD هو $ +0.00061186 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chainbing مقابل USD هو $ -0.0234899378 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chainbing مقابل USD هو $ -0.0352181817 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chainbing مقابل USD هو $ -0.0438488936389069 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00061186
|+0.79%
|30 يوم
|$ -0.0234899378
|-30.01%
|60 يوم
|$ -0.0352181817
|-44.99%
|90 يوم
|$ -0.0438488936389069
|-35.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chainbing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+0.79%
-8.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chainbing is dedicated to storing, indexing, analyzing, and sharing data on the blockchain to provide users with fast and accurate information.
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