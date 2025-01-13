سعر Chainback (ARCHIVE)
سعر Chainback (ARCHIVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARCHIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chainback الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.85
- تغيير سعر Chainback خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chainback مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chainback مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chainback مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chainback مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.60%
|30 يوم
|$ 0
|-66.66%
|60 يوم
|$ 0
|-68.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chainback: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+0.60%
-47.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beyond being an absolutely free and secure Web3 IPFS file sharing gateway, Chainback also offers the ChainbackSign function with a vast of various use cases for the Web3 ecosystem. ChainbackSign’s advanced privacy controls for viewing and signing documents bring new level of unprecedented flexibility to the Web3 space. By allowing users to configure access for viewing, downloading, and signing/voting based on custom ERC20 token ownership, NFT ownership, or by limiting it to a list of specific addresses, this easy-to-use function opens up a wide array of use cases and applications.
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