سعر Chain4Energy اليوم

السعر المباشر لمشروع Chain4Energy (C4E) اليوم هو $ 0.00164013، مع تغير بنسبة 0.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل C4E الحالي إلى USD هو $ 0.00164013 لكل C4E.

يحتل Chain4Energy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 201,568، مع عرض متداول قدره 122.90M C4E. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول C4E بين $ 0.00161524 (أدنى) و$ 0.00170175 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.079614، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك C4E بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-8.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.97.

معلومات سوق Chain4Energy (C4E)

القيمة السوقية $ 201.57K$ 201.57K $ 201.57K الحجم (24 ساعة) $ 0.97$ 0.97 $ 0.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 520.78K$ 520.78K $ 520.78K إمداد دورة التداول 122.90M 122.90M 122.90M إجمالي العرض 317,528,718.097403 317,528,718.097403 317,528,718.097403

القيمة السوقية الحالية لـ Chain4Energy هي $ 201.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.97. العرض المتداول لـ C4E يبلغ 122.90M، مع إجمالي عرض 317528718.097403. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 520.78K.