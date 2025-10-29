معلومات سعر Chain Talk Daily (CTD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00415884 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -5.29% تغير السعر (1يوم) -22.84% تغير السعر (7 أيام) +3.64%

سعر Chain Talk Daily (CTD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CTD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCTD على الإطلاق هو $ 0.00415884، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CTD -5.29% على مدار الساعة الماضية، -22.84% على مدار 24 ساعة، و +3.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Chain Talk Daily (CTD)

القيمة السوقية $ 179.60K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 179.60K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Chain Talk Daily هي $ 179.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CTD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 179.60K.